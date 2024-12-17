فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد

فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد
2024-12-17T15:18:09+00:00

شفق نيوز/ حقق فريقا كربلاء والجيش الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025.

وتمكن فريق كربلاء في المباراة الأولى من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الفتوة بنتيجة 30-26.

وجرت المباراة في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.

بينما حقق فريق الجيش الفوز في المباراة الثانية على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 34-25.

وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.

وكان فريق الحشد الشعبي قد حقق فوزاً كبيراً على بلدية البصرة بنتيجة 42-18، كما فاز الناصرية على ذي قار بنتيجة 32-19 في انطلاق الجولة الثامنة أمس.

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