فوز كبير لنوروز على مضيفه نفط الوسط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز، يوم الجمعة، على مضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 4 - 0 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة مساءً، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدفين دون مقابل لنفط الوسط سجل الهدفين لنوروز المهاجم مروان حسين في الدقيقة العاشرة والدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفين في الدقيقة 51 عن طريق كلاديو اليفيرا، وفي الدقيقة 67 عن طريق احمد محمود.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من عصام فاضل يساعده كل من حيدر عبد الحسن مساعداً أولاً، ورحيم فليح مساعدا ثانيا، وحامد علي حكما رابعا، وأحمد جمعة حكم "فار".