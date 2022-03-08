فوز كبير للصناعة ونور صبري يتلقى أولى الأهداف

شفق نيوز/ حقق فريق الصناعة فوزا كبيرا على ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 3-0 لحساب الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز .

جاء الهدف الاول للصناعة عن طريق اثير صالح في الدقيقة 33 من الشوط الاول وفي الشوط الثاني اضاف الصناعة هدفه الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و66 من عمر اللقاء.

وجرت المباراة على ملعب نادي الصناعة ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الصناعة رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث عشر، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 20 بالمركز السابع عشر.

وفي إطار المنافسات ذاتها انتهت مباراة فريق نادي سامراء مع ضيفه نفط ميسان بفوز نفط ميسان بهدف واحد دون رد جاء الهدف عن طريق وسام سعدون بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، وجرى اللقاء ظهر اليوم على ملعب سامراء، وشهد اللقاء عودة الحارس الدولي نور صبري الذي ذاد عن مرمى سامراء مرتدياً شارة الكابتن والذي تلقى اول هدف في مرماه بعد عدوله عن الاعتزال.

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 32 بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد فريق سامراء عند النقطة 10 بالمركز الاخير .