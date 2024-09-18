فوز أكاد وطق طق وأفروديت في بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز/ حققت ثلاثة فرق للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة أندية العراق للسيدات للكرة الطائرة التي تستضيفها قاعة التربية الرياضية في السليمانية.

وحقق فريق سيدات أفروديت الانتصار على حساب فريق سيدات أمانة بغداد بعد مباراة مثيرة وجميلة، بثلاثة أشواط لأثنين بواقع 17-25، و25-22، و25-18، و21-25، و15-11.

وفي ثاني مواجهات اليوم من دوري السيدات فاز فريق سيدات طق طق على فريق سيدات البصرة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-7، و25-20، و25-18.

وفي ثالث المواجهات حقق فريق سيدات أكاد عنكاوة فوزاً سهلاً على حساب فريق سيدات سيروان حلبجة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-7، و25-11، و25-8.