فوز آكاد عنكاو وسنحاريب وأفروديت بنهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- أربيل

حققت ثلاثة فرق نسوية للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نهائيات الدوري الجارية في قاعة نادي آكاد عنكاوا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي أولى مباريات اليوم الثالث من نهائيات الدوري، حققت سيدات أفروديت انتصاراً جديداً على حساب سيدات أمانة بغداد بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-11، 25-21، و25-13.

فيما تواصل سيدات سنحاريب التألق وتحقيق الانتصار بعد تجاوزهن سيدات دربنديخان بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-16، و25-18، و25-12.

وحققت سيدات آكاد عنكاو انتصاراً مثيراً على حساب سيدات قره قوش بثلاثة أشواط لواحد بواقع 26-24، و25-20، و21-25، و25-20.