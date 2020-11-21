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فوز قره قوش واكاد وامانة بغداد وافروديت في دوري السيدات بالكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-21T11:18:11+0000
فوز قره قوش واكاد وامانة بغداد وافروديت في دوري السيدات بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ ضمن منافسات الدوري العراقي للسيدات بالكرة الطائرة الجارية في اربيل، حققن سيدات قره قوش حاملات لقب الموسم الماضي فوزهن الاول على سيدات دربندخان بثلاثة اشواط مقابل لا شيء ضمن مباريات المجموعة A لدوري الاندية للسيدات.

وفي المنافسات والمجموعة ذاتها حققن سيدات اكاد الفوز الثاني وهذه المرة على حساب سيدات الاسكان بثلاثة اشواط مقابل لا شيء.

في حين حققن سيدات امانة بغداد الفوز على سيدات سيروان بثلاثة اشواط مقابل شوطين ضمن مباريات المجموعة B.

وفي نفس المجموعة افتتحن سيدات افروديت مشوارهن في الدوري النسوي للكرة الطائرة بالفوز على سيدات السليمانية بثلاثة اشواط مقابل لاشيء .

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