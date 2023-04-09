فوز قاتل لنفط ميسان على الطلبة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط ميسان على ضيفه الطلبة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 23 للدوري العراقي الممتاز للموسم، التي جرت جرت المباراة مساء اليوم على ملعب ميسان الاولمبي.

سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب محمد جواد، وسجل نفط ميسان هدف التعديل عن طريق بنيامين اكور في الدقيقة 52 من عمر اللقاء وعاد نفس اللاعب ويسجل هدف ثان لنفط ميسان بالدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة تجمد الطلبة رصيده للنقطة 39 بالمركز الخامس ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 35 بالمركز السابع.