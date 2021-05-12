فوز قاتل للنجف على الجوية في مباراة مثيرة

شفق نيوز/ تمكن نادي النجف من تحقيق فوز مثير على المتصدر نادي القوة الجوية في ختام الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدف الأول للنجف محمد عبد الزهرة من كرة ثابتة نفذها من خارج منطقة الجزاء بنجاح في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، وعاد النجف ليسجل هدفه الثاني عن طريق المحترف ديدا تايا في الدقيقة 14، قبل أن يقلص القوة الجوية الفارق بعد تسجيل ايمن حسين في الدقيقة 29.

وعاد "الصقور" لتسجيل هدف التعديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة، سرعان ما رد النجفيون في الدقيقة 77 بتسجيل هدف التفوق الثالث عن طريق اللاعب احمد لفتة، وفي الدقيقة 86 عادل حمادي احمد النتيجة، إلا أن النجفيين قتلوا بالمباراة في الوقت بدل الضائع بتسجيل الهدف الرابع عن طريق فراس زامل.

وشهدت المباراة حالة طرد لهمام طارق لاعب القوة الجوية في نهاية اللقاء لكثرة نتيجة اعتراضاته على حكم المباراة.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده للنقطة 57 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الجوية رصيده عند النقطة 63 محتفضاً بالمركز الأول.

وفي مباراة ثانية جمعت نفط الوسط وضيفه الكهرباء انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، ورفع فريق نفط الوسط رصيده للنقطة 50 بالمركز الخامس، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 29 بالمركز السادس عشر.