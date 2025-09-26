فوز قاتل للموصل على النجف في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- دهوك

حقق فريق الموصل فوزا قاتلا على ضيفه النجف بهدفين لهدف، مساءالجمعة، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على ملعب دهوك- الملعب الافتراضي لنادي الموصل - انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدفه في الدقيقة 51 عن طريق روش فونينج، وأدرك النجف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب نسيم صيود، وجاء الهدف الثاني للموصل في الدقيقة 90+3 عن طريق علاء الدين الدالي.