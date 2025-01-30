فوز قاتل للكهرباء على الميناء وتعادل إيجابي للكرخ والحدود بدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء على ضيفه الميناء 2-1 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب الزوراء عند الساعة الثانية والنصف عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الميناء دون مقابل لفريق الكهرباء ، جاء هدف الميناء عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 22 .

وفي الشوط الثاني ادرك الكهرباء التعادل في الدقيقة 59 عن طريق نهاد محمد ، وفي الدقيقة 77 اضاع لاعب الكهرباء نهاد محمد ركلة جزاء حين تصدى حارس الميناء عبد سليم للكرة ببراعة ، وفي الدقيقة 90+5 سجل الكهرباء هدفاً قاتلا عن طريق نهاد محمد .

وشهد اللقاء طرد لاعب الميناء في الدقيقة 57 للعبه الخطر ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين، وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 21 بالمركز 12، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 20 بالمركز 14 .

وضمن المنافسات ذاتها، وبنفس التوقيت تعادل فريق الكرخ مع ضيفه الحدود 1-1 جرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 جاء هدف الحدود في الدقيقة 28 عن طريق حسن سرور ، وادرك الكرخ التعادل في الدقيقة 45+3 وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المواجهة .

وبهذه النتيجة رفعالكرخ رصيده للنقطة 16 بالمركز 16 ، ورفع الحدود رصيده للنقطة 10 بالمركز 19.