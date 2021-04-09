فوز قاتل للكرخ على الميناء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، على ملعب احمد راضي ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز، مباراة جمعت فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الميناء البصري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى 2-1 لصالح الكرخ، حيث سجل فريق الكرخ اولا عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة الثانية نفذها بنجاح اللاعب محمود خليل، وعادل لاعب الميناء النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب حمزة عدنان.

وأضاف، أن لاعب الكرخ حسن عبد الكريم سجّل في وقت قاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليعلن بعدها الحكم مباشرة عن نهاية المباراة.

وأشار إلى أن بهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة الـ33 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة الـ31 في المركز الحادي عشر.