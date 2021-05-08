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فوز قاتل لتشيلسي يؤجل حسم الدوري الانجليزي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-08T18:55:31+0000
فوز قاتل لتشيلسي يؤجل حسم الدوري الانجليزي

شفق نيوز/ اقتنص تشيلسي فوزا قاتلا من نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية.

وجاء الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 44، بعد خطأ قاتل من الدولي الدنماركي، أندرياس كريستنسن، حيث خطف غابريل جيسوس الكرة من مدافع الضيوف، ثم مرر لأغويرو، والكرة خرجت من قدم الأرجنتيني، ليأتي العائد من الخلف جيسوس ويسدد الكرة في مرمى الحارس السنغالي ميندي.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 63، بعد تمريرة من سيزار أزبيليكويتا، على حدود منطقة الجزاء، استقبلها حكيم زياش وسدد الكرة قوية في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وما زال بوسع سيتي، حسم اللقب في هذه الجولة إذا خسر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني خارج ملعبه أمام أستون فيلا غدا الأحد.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة، غدا الأحد، أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.

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