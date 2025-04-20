فوز قاتل.. ريال مدريد يتغلب على أتلتيك بيلباو في الدقيقة 92

شفق نيوز/ تمكن فريق ريال مدريد، مساء الأحد، من تحقيق انتصار ثمين على ضيفه أتلتيك بيلباو 1-0، في الجولة 32 من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان ريال مدريد الأفضل في المباراة، وخلق العديد من الفرص وخاصة في الشوط الثاني، لكن افتقد الفريق للمسة الأخيرة، وسط تألق من جانب حارس بيلباو.

وسجل ريال مدريد هدفاً في الدقيقة 80 عن طريق فينيسيوس، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على إندريك الذي كان متداخل في الكرة.

وفي الدقيقة 92 سجل ريال مدريد هدف الفوز عن طريق فيدي فالفيردي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس في التصدي لها.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد رصيد بلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.