فوز فرنسي صعب على السنغال في مجموعة العراق المونديالية

شفق نيوز- نيوجيرسياستهل المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز صعب على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة.

وأقيمت المباراة على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وسط أفضلية سنغالية واضحة في فترات من الشوط الأول، قبل أن ينجح الفرنسيون في حسم اللقاء خلال الدقائق الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، بعدما دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، وفرض إيقاعه على الكرة، محاولاً تهديد مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، فيما احتاج المنتخب الفرنسي إلى نحو ربع ساعة للدخول في أجواء المواجهة والبحث عن حلول هجومية عبر قائده كيليان مبابي.

وشهدت الدقيقة 25 أخطر فرص الشوط الأول، بعدما أنقذت العارضة المنتخب الفرنسي من هدف سنغالي محقق، قبل أن يتبادل المنتخبان الهجمات وسط حضور قوي للدفاع السنغالي، الذي نجح في تعطيل مفاتيح اللعب الفرنسية حتى نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، بدا المنتخب الفرنسي أكثر تنظيماً بعد إعادة ترتيب صفوفه، وتمكن مبابي من فك شفرة الدفاع السنغالي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66، قبل أن يعزز برادلي باركولا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 82.

وقبل نهاية المباراة، قلص المنتخب السنغالي الفارق عبر إبراهيم مباي في الدقيقة 90+5، إلا أن الرد الفرنسي جاء سريعاً بعد دقيقة واحدة فقط، عندما عاد مبابي ليسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مؤكداً فوز "الديوك" وحصدهم أول ثلاث نقاط.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبي العراق والنرويج، اللذين يلتقيان عند الساعة الواحدة من فجر الأربعاء بتوقيت بغداد، في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة.