فوز فتاة أربيل ودربندخان والسليمانية و5 مواجهات مهمة في بطولة الشابات لكرة الطائرة غدا

شفق نيوز/ اسفرت نتائج بطولة أندية العراق للشابات، يوم الجمعة، عن فوز قرة قوش على الخالص بثلاثة أشواط دون رد وسرجنار على الشورجة بثلاثة أشواط لواحد. كما تمكن دربندخان من الفوز على اكاد عينكاوا بثلاثة أشواط دون رد.

وتمكن السليمانية ايضاً من تحقيق الانتصار على سولاف بثلاثة أشواط دون رد.

واختتمت مواجهات اليوم بفوز فتاة اربيل على طق طق بثلاثة أشواط لواحد.

وتستكمل، يوم غدٍ السبت مواجهات بطولة أندية العراق للشابات بإقامة 5 مواجهات مهمة لحساب الدور الثاني من المنافسات التي تحتضنها قاعة السليمانية. ففي المجموعة الأولى يلتقي فريقي سرجنار ودربندخان في تمام الساعة العاشرة صباحاً تليها مباراة تجمع افروديت واكاد عينكاوا في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لحساب المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية يلاعب الخالص منافسه طق طق في الساعة الثانية بعد الظهر ويلتقي سولاف بفتاة أربيل في الرابعة عصراً وتختم مواجهات المجموعة الثانية بلقاء مهم يجمع قرة قوش والسليمانية في السادسة عصراً.