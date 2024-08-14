فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)

فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
2024-08-14T19:16:30+00:00

شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، في قاعة اكاد عين كاوة مباراتين ضمن منافسات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز للنساء

وفي افتتاح دوري السيدات الممتاز غاز الشمال يتغلب على افروديت بنتيجة  88 - 39 نقطة

وفي المباراة الثانية فاز نادي سنحاريب على نادي سابيس بنتيجة 61 - 45 نقطة .

وتتواصل منافسات البطولة يوم غد الخميس بإقامة مباراتين في نفس التوقيت الأول تجمع سابيس وافروديت والثانية بين سنحاريب اكاد عنكاوا.

فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
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