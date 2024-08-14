فوز غاز الشمال وسنحاريب في افتتاح الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للنساء (صور)
2024-08-14T19:16:30+00:00
شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، في قاعة اكاد عين كاوة مباراتين ضمن منافسات المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز للنساء
وفي افتتاح دوري السيدات الممتاز غاز الشمال يتغلب على افروديت بنتيجة 88 - 39 نقطة
وفي المباراة الثانية فاز نادي سنحاريب على نادي سابيس بنتيجة 61 - 45 نقطة .
وتتواصل منافسات البطولة يوم غد الخميس بإقامة مباراتين في نفس التوقيت الأول تجمع سابيس وافروديت والثانية بين سنحاريب اكاد عنكاوا.