فوز غاز الشمال وسابيس في ختام المرحلة الاولى للدوري العراقي لسيدات السلة

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة والاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز للسيدات لكرة السلة في قاعة نادي عنكاوا بأربيل بمشاركة خمسة أندية.

وفي المباراة الاولى فاز فريق غاز الشمال على فريق سنحاريب بنتيجة 48 - 76 نقطة.

وفي المباراة الثانية تغلب فريق سابيس على صاحب الارض والجمهور فريق اكاد عنكاوا بنتيجة 85 - 66 نقطة في ختام المرحلة الاولى من دوري السيدات الممتاز.

واختتمت اليوم الأحد منافسات المرحلة الاولى في أربيل، بمشاركة أندية غاز الشمال وإفروديت وسنحاريب وسابيس واكاد عنكاوا.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد انطلاق المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة للسيدات في الـ25 من الشهر الجاري في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة الفرق ذاتها.