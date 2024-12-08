فوز غاز الجنوب وهيت في مباراتين "مثيرتين" بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان لحساب المجموعة الأولى من دوري الطائرة الممتاز.

وفي مباراة مثيرة لحساب المجموعة الأولى بديربي الغربية حقق فريق هيت الانتصار على فريق حديثة بثلاث أشواط لشوطين بواقع (25-17) (22-25) (26-24) (19-25) (15-11).

وفي قمة مثيرة، حقق غاز الجنوب أنتصاراً صعباً على الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (25-21) (18-25) (22-25) (25-22) (15-13).

وكان فريق الشرطة دشن عودته بانتصار ثمين في مستهل مشواره على حساب فريق حديثة بثلاث أشواط دون مقابل بواقع (25-23) (25-15) (25-19).