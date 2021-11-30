فوز  غاز الجنوب والحبانية وبسطاملي في دوري الكرة الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة B في الدوري الممتاز.

واسفرت نتائج مباريات فوز فريق نادي الحبانية على فريق نادي بلد بثلاثة اشواط دون مقابل.

وفي اللقاء الثاني حقق فريق نادي بسطاملي اول انتصار له في الدوري الممتاز على حساب فريق نادي دوكان بثلاثة اشواط دون مقابل.

وفي المباراة الثالثة تمكن فريق نادي غاز الجنوب من تحقيق الفوز على فريق نادي الجيش بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد.

وضمن مباريات يوم غد في دوري اندية العراق للدرجة الممتازة للمجموعة A، سيلاقي نادي البحري فريق الشرطة، وقره قوش يواجه مصافي الشمال، ومدينة الشهداء يواجه اربيل، واخيراً الصناعة يلتقي فريق حديثة.