فوز غاز الجنوب والبحري وحديثة في دوري الطائرة العراقي

شفق نيوز/ ضيفت القاعة الاولمبية في البصرة جنوبي العراق، يوم الاربعاء، منافسات المجموعة B للدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة.

وفي اللقاء الاول فاز فريق نادي غاز الجنوب على نادي الدغاره بثلاث اشواط مقابل لا شيء .

وتمكن فريق نادي البحري من تحقيق الفوز على فريق نادي الجيش بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد .

وفي اللقاء الثالث الذي جمع فريقا بلد وحديثة، تمكن الاخير من الفوز على فريق نادي بلد بثلاثة اشواط مقابل لا شيء.

وقرر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، في وقت سابق اليوم الاربعاء، أن يكون الرابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعداً لانطلاق منافسات المجموعة A للدوري العراقي الممتاز.