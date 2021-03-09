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فوز غاز الجنوب والبحري والبيشمركة والجيش بدوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-09T18:26:14+0000
فوز غاز الجنوب والبحري والبيشمركة والجيش بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ أقيمت في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، اربع مباريات لكرة الطائرة ضمن منافسات التجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز.

وحقق فريق غاز الجنوب فوزاً مستحقاً على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-19) (25-16) (25-23)، وضمن نفس المنافسات فاز البحري على الحبانية بذات النتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل (25-18) (25-18) (25-15).

كما حقق البيشمركة فوزاً مهماً على حساب الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-20) (25-14) (23-25) (25-16)، وفي ختام مباريات اليوم، الجيش يواصل تألقه ويتغلب على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل.

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