فوز غاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن المتصدر فريق نادي غاز الجنوب من تحقيق الانتصار على فريق نادي الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع ( 25-18) (25-21) (25-14)، وذلك في أولى مواجهات اليوم الثلاثاء، ضمن دوري الطائرة الممتاز، وضمن المنافسات ذاتها وفي ثاني المباريات.

وحقق فريق النادي البحري الفوز على فريق نادي الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-19) (25-23) (25-20).

وكان فريق شباب غاز الجنوب حقق فوزاً صعباً على منافسه فريق شباب الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري الشباب التي احتضنه قاعة رعاية الموهبة في الديوانية .