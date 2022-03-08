سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوز غاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-08T18:11:35+0000
فوز غاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن المتصدر فريق نادي غاز الجنوب من تحقيق الانتصار على فريق نادي الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع ( 25-18) (25-21) (25-14)، وذلك في أولى مواجهات اليوم الثلاثاء، ضمن دوري الطائرة الممتاز، وضمن المنافسات ذاتها وفي ثاني المباريات.

وحقق فريق النادي البحري الفوز على فريق نادي الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-19) (25-23) (25-20).

وكان فريق شباب غاز الجنوب حقق فوزاً صعباً على منافسه فريق شباب الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري الشباب التي احتضنه قاعة رعاية الموهبة في الديوانية  .

related

أربيل تسجل انتصاراً مهماً على الحبانية في ممتاز الطائرة

Date: 2022-02-06 18:34:35
أربيل تسجل انتصاراً مهماً على الحبانية في ممتاز الطائرة

دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب ينهي الصراع مع البحري وفوز صعب لاربيل

Date: 2020-12-26 18:50:12
دوري الطائرة الممتاز.. غاز الجنوب ينهي الصراع مع البحري وفوز صعب لاربيل

اثارة في دوري الطائرة الممتاز: فوزان للشرطة والبحري

Date: 2021-04-10 18:07:51
اثارة في دوري الطائرة الممتاز: فوزان للشرطة والبحري

الشرطة يتألق ويجتاز منافسه بالدوري العراقي الممتاز للطائرة

Date: 2022-03-06 17:10:03
الشرطة يتألق ويجتاز منافسه بالدوري العراقي الممتاز للطائرة

البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

Date: 2021-01-04 09:10:13
البيشمركة يحتضن دوري الطائرة العراقي للمجموعة A

سحب قرعة دوري الطائرة الممتاز ومواجهة ساخنة على كأس السوبر

Date: 2021-11-15 15:59:50
سحب قرعة دوري الطائرة الممتاز ومواجهة ساخنة على كأس السوبر

فوز البيشمركة والصناعة والشرطة بدوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-01-05 18:09:30
فوز البيشمركة والصناعة والشرطة بدوري الطائرة الممتاز

أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز

Date: 2021-11-27 18:58:36
أربعة انتصارات بانطلاق دوري الطائرة الممتاز