فوز عريض لفرق المقدمة في دوري السلة العراقي للجولة الرابعة

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

انطلقت، مساء الاثنين، منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بمشاركة فرق المجموعتين الأولى والثانية، حيث توزعت المباريات بين قاعتي زاخو في إقليم كوردستان والنادي الأرمني في بغداد.

وفي المجموعة الأولى التي أقيمت في قاعة زاخو بمحافظة دهوك، حقق فريق الدفاع الجوي فوزاً كبيراً على عمال نينوى بنتيجة (116–61)، فيما تغلب زاخو على غاز الشمال بنتيجة (91–58)، كما فاز سابيس على نفط الشمال بنتيجة (77–63).

وفي المجموعة الثانية التي احتضنتها قاعة النادي الأرمني في بغداد، فاز دجلة الجامعة على الكهرباء بنتيجة (56–43)، بينما تفوق الحشد الشعبي على اليقظة بنتيجة (80–56)، كما حقق نفط ميسان الفوز على الحلة بنتيجة (64–49).

وكانت مباريات يوم أمس الأحد قد شهدت راحة لفرق الدوري الـ12، بعد خوض ثلاث جولات من المرحلة الثانية للمسابقة.

ويتصدر الدفاع الجوي ترتيب المجموعة الأولى بعد ختام المرحلة الأولى التي أقيمت في كركوك برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر الحشد الشعبي ترتيب المجموعة الثانية التي جرت منافساتها في بغداد برصيد 9 نقاط.