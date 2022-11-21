فوز عريض لشباب العراق على ألانيا سبور التركي

شفق نيوز / حققَ مُنتخبُ شَباب العراق، يوم الاثنين، فوزًا كبيرًا قِوَامه ستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ على نادي ألانيا سبور فئة "19 عاماً" الذي ينشطُ في الدوري التركي المُمتاز للفئةِ المذكورة.

وهذه المُباراةُ هي الأولى ضمن معسكرِ المنتخب الإعداديّ في مدينةِ أنطاليا التركيّة، لنهائياتِ كأس آسيا للشَباب التي تستضيفها أوزبكستان آذار 2023.

ونجحَ منتخب الشباب، في الشوطِ الأول من الهيمنةِ الفنيّة والتهديفيّةِ على مُجريات المباراة، حيث تمكنَ من تسجيل خمسةِ أهدافٍ مُتتاليةٍ بطرقِ لعبٍ جميلةٍ ومُختلفةٍ بين تمريراتٍ ونقلاتٍ مُتتاليةٍ ومهارةٍ فرديّةٍ جاءت في الدقائق 24 و26 و30 و38 و44 عن طريقِ عبود رباح "هدفين" وعلي صادق "هدفين " ومحمد جميل هدفٍ آخر.

وفي الشوطِ الثاني، زجَّ مدربُ منتخب الشباب العراقي، عماد محمد، بتشكيلةٍ ثانيةٍ مُختلفةٍ عن التي لعبت الشوطَ الأول، لأجل منحِ جميع اللاعبين فرصةَ المُشاركةِ بالتساوي، وفي هذا الشوطِ كان الأداءُ مُتكافئاً نوعاً ما بين المنتخب والنادي التركي.

ونجح النادي التركي، في الدقيقة 74 من تسجيلِ هدفه الوحيد عن طريقِ النيجيري امنويل، بينما أضافَ المنتخب العراقي للشباب الهدفَ السادس في الدقيقة 88 عن طريقِ البديلِ أحمد صباح جعير.

يذكرُ أن نادي الانيا سبور فئة "19 عاماً" ضمَّ بين صفوفه أربعةَ لاعبين محترفين، ثلاثةٌ من نيجيريا وآخر من كازاخستان.

هذا وسيخوض المنتخب العراقي للشباب، يوم الخميس المُقبل، لقاءً ثانياً أمام منتخبِ تركيا للشَباب الذي تابعَ مُدربه مباراةَ اليوم أمام ألانيا سبور من المُدرجات.