فوز عراقي على ماليزيا في منافسات المواي تاي

شفق نيوز- الرياض

تأهل لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، صلاح حسن، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدور المقبل في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

واُعتبر اللاعب العراقي فائزاً بمنافسات وزن (60-65 كغم) على نظيره الماليزي نتيجة تجاوز الأخير للوزن المحدد.

وكان الملاكم العراقي علي قاسم، قد فاز بالميدالية البرونزية في وزن 65 كغم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية، ليضيف إنجازاً جديداً للرياضة العراقية بعد أن قدم مستوى فنياً متميزاً وأظهر روحاً قتالية عالية رغم المنافسة الشديدة بين المنتخبات المشاركة.