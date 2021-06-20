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فوز صعب لنفط الوسط وتعادل للحدود في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-20T16:15:30+0000
فوز صعب لنفط الوسط وتعادل للحدود في الدوري الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق نفط الوسط، فوزاً صعباً على ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما تقاسم الحدود ونفط ميسان، نقاط المباراة، في الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز.

الحدود الذي استضاف على ملعب التاجي، نظيره نفط ميسان، اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وسجل هدف نفط ميسان الأول وسام سعدون بالدقيقة 11، وجاء الهدف الثاني لنفط ميسان في الدقيقة 70 عن طريق عمر محمد، وفي الدقيقة 80 سجل حسين عبد الرضا التقليص للحدود، وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، عادل الحدود النتيجة عن طريق منار طه.

وفي لقاء آخر ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق نادي نفط الوسط على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية 3-2.

إذ سجل الصناعات الكهربائية أولاً عن طريق محمود أحمد في الدقيقة 28، وفي الدقيقة 63 عادل لاعب نفط الوسط سجاد جاسم النتيجة، وفي الدقيقة 69 سجل نفط الوسط هدفه الثاني، قبل أن يعادل الصناعات النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 83، عن طريق مصطفى محمود، ليعود نفط الوسط بخطف نقاط المباراة الثلاث، بهدفه الثالث عن طريق رسلان حنون، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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