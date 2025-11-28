فوز صعب للعراق على نظيره البوتاني بتصفيات آسيا دون 17 سنة

شفق نيوز- عمان

حقق منتخب العراق للناشئين، اليوم الجمعة، فوزاً صعباً على نظيره البوتاني بنتيجة 1-0 ضمن التصفيات الآسيوية لكرة القدم الجارية في الأردن.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب العقبة في الأردن، عند الساعة الـ 7:00 من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل العراق هدفه الوحيد في الشوط الثاني، لينهي المباراة بفوز ثان في التصفيات.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الفلبين والأردن وبوتان وأستراليا، ضمن تصفيات كأس آسيا التي تُقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويختتم المنتخب مبارياته في المجموعة بمواجهة قوية أمام أستراليا يوم الأحد 30 من الشهر الجاري عند الساعة السابعة مساءً على الملعب ذاته.

وكان منتخب العراق للناشئين قد تعادل مع نظيره الأردني الأربعاء الماضي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً لحساب المجموعة E التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية، فيما حقق أول انتصار له يوم السبت الماضي على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2 في افتتاح التصفيات.