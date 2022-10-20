فوز صعب للشرطة على الديوانية في ختام الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، فوزاً صعباً على ضيفه الديوانية بنتيجة 1-0، في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل الشرطة هدفه الأول في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، عن طريق المحترف محمود المواس، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 65 طرد حكم اللقاء يوسف سعيد، مدافع الشرطة مناف يونس، لاعتراضه مهاجم الديوانية، بعد اجتيازه ليكون بمواجهة مرمى الشرطة، ليكمل فريق الشرطة ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين، كما طرد الحكم لاعباً من الديوانية أيضاً.