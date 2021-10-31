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فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-31T18:25:23+0000
فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

شفق نيوز / حقق فريق القوة الجوية، فوزاً صعباً على نظيره أمانة بغداد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب الشعب الدولي مساء اليوم، المباراة التي جمعت الفريقين،  الذي انتهى بفوز القوة الجوية 2-1 على أمانة بغداد.

وكان التعادل السلبي سيد الموقف في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تغيرت الأمور، بعد تسجيل حسين جبار هدف الجوية في الدقيقة 59.

وتمكن فريق أمانة بغداد من العودة للمباراة بتسجيل هدف التعديل عن طريق المحترف بنيامين أكور في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

لكن لم تمر سوى 6 دقائق على تسجيل هدف التعديل للأمانة، حتى تمكن القوة الجوية عن طريق إبراهيم بايش من تسجيل هدف التقدم في وقت قاتل عند الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، ارتقى القوة الجوية، إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، بواقع 16 نقطة، فيما بقي أمانة بغداد في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط .

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