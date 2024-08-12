فوز سيروان ودربنديخان وغاز الشمال وقره قوش في الدوري العراقي للكرة الطائرة للشابات

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين أربع مباريات ضمن منافسات اليوم الختامي للدور التمهيدي لبطولة الشابات للكرة الطائرة.

وأسفرت نتائج المباريات الثلاثة عن فوز فريق شابات سيروان حلبجة على فريق شابات أتحاد بغداد بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي ثاني مواجهات اليوم الختامي للدور التمهيدي، حقق فريق شابات دربنديخان فوزا سهلا على حساب شابات فريق الشورجة بثلاثة أشواط نظيفة ويضمنن صدارة مجموعتهن.

وفي ثالث المواجهات حققن شابات فريق غاز الشمال الفوز على شابات فريق أفروديت بثلاث أشواط دون رد وبهذا الفوز تم ضمان صدارة المجموعة.

وفي رابع مباريات اليوم للشابات حقق فريق قره قوش الأنتصار على شابات فريق الخالص بثلاثة أشواط نظيفة ليتأهلن للدور المقبل.