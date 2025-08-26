فوز سيدات قره قوش وسنحاريب وآكاد عنكاوا بنهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

حققت ثلاثة فرق نسوية للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نهائيات الدوري الجارية في قاعة نادي آكاد عنكاوا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي أولى مواجهات اليوم الثاني من نهائيات دوري السيدات، تمكنت سيدات قره قوش من تحقيق الانتصار على حساب سيدات دربنديخان بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، 25-10، و25-23، و25-11.

وفي ثاني المواجهات واصلن سيدات سنحاريب التألق وتغلبن على سيدات أمانة بغداد بثلاثة أشواط نظيفة بواقع، 25-14، و25-15، و25-12.

وفي مباراة المتعة والإثارة في ختام مباريات اليوم نجا حامل اللقب آكاد عنكاوا من فخ أفروديت وحقق فوزاً صعباً بثلاثة أشواط لاثنين بواقع، 19-25، و25-10، و22-25، و25-19، و15-9.

وانطلقت أمس الاثتين منافسات نهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة في قاعة نادي آكاد عنكاوا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة 6 فرق تأهلت للنهائيات.