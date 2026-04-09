فوز سهل للجوية والنفط يتغلب على الغراف بعشرة لاعبين في دوري النجوم

شفق نيوز- محافظات

حقق فريق القوة الجوية فوزاً سهلاً على مضيفه القاسم، مساء اليوم الخميس، فيما فاز فريق النفط على ضيفه الغراف، في ختام منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، حقق القوة الجوية فوزاً كبيراً على القاسم بخماسية نظيفة، حيث جرت المباراة على ملعب النجف الدولي، الذي يُعد الملعب الافتراضي لنادي القاسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل، سجله عصام الصبحي في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، سجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق اللاعب نفسه عصام الصبحي في الدقيقة 47، وأضاف الفريق هدفه الثالث في الدقيقة 51 عبر اللاعب وكاع رمضان، ثم سجل هيثم الحويني الهدف الرابع في الدقيقة 69، قبل أن يختتم رسلان حنون أهداف المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، عزز القوة الجوية صدارته برصيد 63 نقطة، فيما بقي فريق القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز النفط على الغراف بهدف دون رد، رغم لعبه بعشرة لاعبين، اذ جرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر، الذي يُعد الملعب الافتراضي لنادي النفط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، سجل النفط هدف الفوز عن طريق حسام جاد الله في الدقيقة 60.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط علي ماجد في الدقيقة 39، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الغراف عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.