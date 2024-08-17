فوز سنحاريب وغاز الشمال بالدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للسيدات

شفق نيوز/ جرت اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز للسيدات لكرة السلة في قاعة نادي عنكاوا بأربيل بمشاركة خمسة أندية.

وفي المباراة الأولى حقق فريق سيدات سنحاريب الفوز على سيدات نادي أفروديت بنتيجة 77-66 نقطة.

وفي المباراة الثانية فاز غاز الشمال على صاحب الأرض اكاد عنكاوا بنتيجة 76-63.

وتختتم البطولة يوم غد الأحد بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة في نفس التوقيتات حيث يلتقي في الخامسة عصراً فريقا غاز الشمال مع سنحاريب وفي الساعة السابعة والنصف تقام المباراة الاخيرة بين فريقي اكاد عنكاوا وسيباس.

وتقام منافسات البطولة في أربيل، بمشاركة أندية غاز الشمال وإفروديت وسنحاريب وسابيس واكاد عنكاوا.