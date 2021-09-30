فوز سنحاريب وافروديت في دوري النساء لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت مباراتين لكرة السلة النسوية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كرة السلة للمتقدمات والذي تحتضنه اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتمكن فريق نادي سنحاريب من الفوز على فريق نادي اكاد عنكاوا B بنتيجة 88-29 نقطة.

وضمن المنافسة ذاتها، فاز فريق نادي افروديت على فريق فتاة اربيل بنتيجة 70 -16 نقطة.

وكان فريق نادي سنحاريب قد حقق فوزاً مستحقاً على فريق افروديت بنتيجة 77-28 نقطة ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة النساء للمتقدمات.

من جانب آخر، اكد رئيس اتحاد السلة، حسين العميدي، ان الاتحاد سيقيم ضمن خطة لجنة 3x3 في الربع الأخير من العام الحالي، بطولة نخبة العراق تحت 18 عاماً برعاية الاتحاد العراقي لكرة السلة.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز "لقد تم اختيار 50 لاعباً وفق النقاط التي جمعها اللاعبون في البطولات، وتم اختيار افضل 50 لاعباً حسب تقييم الاتحاد الدولي قسموا إلى 12 فريقاً".

وأضاف أنه "سوف تجري المنافسات بينهم يوم ثلاثاء المقبل، الخامس من تشرين الاول المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا في قاعة الشعب للالعاب الرياضية.