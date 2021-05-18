فوز سلة الكهرباء والحشد ضمن الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ ضمن سلسلة مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، تمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق فوز صعب على نادي نفط الشمال بفارق ثلاث نقاط بواقع 85-88.

وفي لقاء آخر؛ وفي إطار المنافسات ذاتها تغلب فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الاعظمية بفارق 32 نقطة بواقع 100-68.

بدوره؛ قال حسين العميدي رئيس اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ ان ببطولة 3x3 التي اقامها الاتحاد العراقي في محافظة الديوانية، دخلت ضمن التصنيف الدولي لـ 3x3 بعد رفع مجمل مبارياتها الى الاتحاد الدولي.

وأضاف العميدي؛ ان الاتحاد الدولي للعبة اشعر لجنة 3x3 المركزية في الاتحاد العراقي لكرة السلة باعتمادها رسميا ضمن البطولات الدولية، بالتالي أصبح لجميع المشاركين تصنيف محلي ودولي يسجل في سجلات الاتحاد الدولي.

وكان فريق حمورابي توج بالمركز الأول في بطولة 3x3 التي جرت بالديوانية بعد أن حصل على 1200 نقطة.