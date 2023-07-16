فوز سرجنار وغاز الشمال في بطولة العراق لكرة السلة للشابات

شفق نيوز/ أقيمت مساء اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات بطولة اندية العراق لكرة السلة للشابات الجارية حاليا في السليمانية .

وأسفرت نتائج مباريات اليوم، لبطولة الشابات عن فوز فريق نادي سرجنار على فريق نادي قرقوش بنتيجة 43-40 نقطة وفوز نادي غاز الشمال على نادي سابيس بنتيجة 68-8 نقطة .

يشار الى أن 8 أندية تشارك في البطولة وهي نادي حلبچة الرياضي، ونادي دربندخان الرياضي، ونادي غاز الشمال الرياضي، ونادي سرجنار الرياضي، ونادي افروديت الرياضي، ونادي سابيس الرياضي، إضافة الى ناديين من محافظة ديالى وبغداد.