فوز سابيس وأكاد عنكاوا في الدوري العراقي الممتاز للسيدات لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، مباراتان لحساب اليوم الثاني من مباريات دوري السيدات الممتاز بكرة السلة.

وفي المباراة الاولى تغلب نادي سابيس على نادي أفروديت بنتيجة 71-57 نقطة.

وفي المباراة الثانية؛ فاز فريق اكاد عنكاوا على فريق سنحاريب بفارق نصف سلة بنتيجة 82-81 نقطة.

وتقام يوم غدٍ الجمعة مباراتان ضمن المنافسات ذاتها تجمع الأولى سابيس مع غاز الشمال والثانية تجمع افروديت وعنكاوا.

وانطلقت يوم أمس الأربعاء منافسات الدوري العراقي الممتاز للسيدات لكرة السلة في قاعة نادي عنكاوا بأربيل بمشاركة خمسة اندية؛ هي غاز الشمال وأفروديت وسنحاريب وسابيس واكاد عنكاوا.