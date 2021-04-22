فوز زاخو ونفط الشمال بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت مباراتين ضمن مباريات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة يوم الخميس.

وحقق فريق نادي زاخو فوزه اليوم على نادي الحلة بفارق 29 نقطه وبواقع 88 - 59 نقطة .

وفي اللقاء الثاني فاز فريق نادي نفط الشمال فوزا مهما على نادي التضامن بفارق 9 نقاط وبنتيجة 90-81 نقطة .

من جانب آخر، قال خالد نجم امين سر اتحاد كرة السلة لوكالة شفق نيوز، إن "منتخباتنا الوطنية تحت 15 سنة تواصل استعداداتها لخوض مباريات تحدي المهارات الاساسية بكرة السلة التي ستجري يوم الاحد المصادف الخامس والعشرين من هذا الشهر على قاعة الشعب للالعاب الرياضية".

ووفق نجم، فإن الاتحاد دعا الاعلاميين والصحفيين للتسجيل بغية المشاركة وتغطية احداث البطولة الدولية التي ستحتضنها قاعة الشعب للالعاب الرياضية ضمن بطولة تحدي المهارات الاساسية تحت 15 عاماً، مبينا انه سيفتح باب التسجيل والذي ينتهي السبت الموافق الرابع والعشرين من هذا الشهر .