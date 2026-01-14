فوز زاخو والغراف والطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الأربعاء، وتحديداً عند الساعة الثالثة عصراً، ثلاث مواجهات مهمة ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المواجهة الأولى فاز فريق زاخو على مضيفه فريق الكهرباء 3-0، في مباراة جرت أحداثها على أديم ملعب الزوراء في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل للكهرباء، حيث جاء الهدف الأول عن طريق المحترف اكينو في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق ايشتا دابوتي.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثالث في الدقيقة 85 عن طريق ايشتا دابوتي،

وشهد لقاء الفريقين طرد لاعب الكهرباء حسين عباس مدلول، في الدقيقة 25 ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين، ما ساعد على خسارتهم.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق الطلبة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نوروز بهدف دون مقابل.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب نوروز في السليمانية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب زيد اسماعيل.

وفي ملعب الناصرية الأولمبي، حقق فريق الغراف فوزاً مهماً على ضيفه فريق النفط بهدفين نظيفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل الغراف هدفه الأول عن طريق فيديليس كوكو في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف الغراف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.