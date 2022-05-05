فوز زاخو على نفط البصرة وتعادل الصناعة والديوانية في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اقتنص فريق نادي زاخو فوزاً ثميناً من نفط البصرة، يوم الخميس، فيما تعادل فريقا الصناعة والديوانية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت مباراة زاخو ونفط البصرة على ملعب دهوك في الساعة الثالثة و15 دقيقة، وسجل زاخو هدفه في الدقيقة 44 من الشوط الاول عن طريق اللاعب المحترف فيتور سيلفا.

وفي الشوط الثاني ادرك لاعب نادي البصرة حسام مالك التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 86 عاد نفس المحترف البرازيلي فيتور سبلفا ليسجل هدف التقدم لزاخو من كرة قوية سكنت في شباك مرمى نفط البصرة.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 43 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد فريق نادي نفط البصرة عند النقطة 35 بالمركز الحادي عشر.

فيما تعادل فريقا نادي الصناعة مع ضيفه الديوانية من دون اهداف، وفي المباراة التي جرت بنفس توقيت المباراة الاولى على ملعب نادي الصناعة.

ورفع الصناعة رصيده للنقطة 34 بالمركز الخامس عشر، ورفع الديوانية رصيده للنقطة 25 بالمركز الثامن عشر.