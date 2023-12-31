فوز الكهرباء على زاخو وتعادل نفط ميسان واربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي الكهرباء على ضيفه نادي زاخو بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حيث سجل المحترف شافيو ماموني هدف الكهرباء الاول وعاد نفس اللاعب ليسجل للكهرباء الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+9.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، يساعده مصطفى محمد مساعد اول ، وشاكر خالد مساعد ثانٍ ، ومحمد كامل حكم رابع ، ويوسف سعيد حكم "فار".

كما تعادل فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه اربيل بنتيجة 1-1 في إطار المنافسات ذاتها .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف وفي الشوط الثاني سجل اربيل اولا عن طريق شيركو كريم بالدقيقة 73 وعادل نفط ميسان النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء الدالي بالدقيقة 86.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب ميسان الاولمبي.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، يساعده حيدر عبد الحسن مساعد اول، ونوار صالح مساعد ثانٍ، وحيدر عدوان حكم رابع، وواثق محمد حكم "فار" .