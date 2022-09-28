فوز زاخو على الكهرباء في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي زاخو من تحقيق الفوز على فريق الكهرباء ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وحقق فريق نادي زاخو الفوز على نادي الكهرباء بنتيجة (67-58) في دوري كرة السلة الممتاز.

وضمن منافسات دوري السلة للنساء تغلب نادي دربندخان على نادي البصرة بنتيجة (87-56) في منافسات الدوري العراقي السلوي للنساء.

من جانب آخر جرت اليوم الأربعاء في محافظة واسط انتخابات الاتحاد الفرعي بإشراف اللجنة الانتخابية المكلفة من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة وبحضور ممثل عن اللجنة الاولمبية وممثل عن دائرة الشباب والرياضة في المحافظة وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد الفرعي، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز :غسان طه مهدي ، رئيس الاتحاد الفرعي لكرة السلة في واسط ، و عضوية كل من عبدالله نعمه غالب ، وقحطان كاظم راشد.