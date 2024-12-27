فوز أربيل ونينوى والدغارة في دوري الكرة الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ تغلبت فرق أربيل والدغارة ونينوى للكرة الطائرة على منافسيها، مساء اليوم الجمعة، في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للدوري العراقي الممتاز.

وحقق فريق أربيل فوزاً مستحقاً على فريق مصافي الشمال بثلاثة أشواط دون رد في قمة مباريات الجولة، وكانت نتائج الأشواط 26-24، و25-21، و25-12.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة أربيل المغلقة للألعاب الرياضية.

وسجل فريق الدغارة انتصاراً مهماً على فريق الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل وكانت النتائج 25-18، و25-17، و25-23.

وجرت المباراة في قاعة أربيل المغلقة للألعاب الرياضية.

وضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري الطائرة حقق فريق نينوى الانتصار على حساب الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة 25-19، و25-19، و25-12.

وجرت المباراة في قاعة الصناعة المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.