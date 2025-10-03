فوز ديالى ونفط البصرة في انطلاق دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

انطلقت يوم الجمعة منافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم الجديد 2025-2026 بمشاركة 11 نادياً.

وافتتح فريقا ديالى وضيفه نفط ميسان الموسم الجديد بإقامة أولى مباريات البطولة في قاعة نادي ديالى.

وانتهى اللقاء بفوز فريق ديالى على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 36 - 19.

وفي مباراة ثانية، ضمن المنافسات ذاتها، ضيفت قاعة نادي بلدية البصرة مباراة أخرى جمعت فريق بلدية البصرة بنفط البصرة، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 28 - 26.

ويلتقي غداً السبت ضمن المنافسات ذاتها، فريقا كربلاء والسليمانية على قاعة الحكيم في مدينة كربلاء.