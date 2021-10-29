فوز دربنديخان واكاد عنكاوا في دوري الطائرة للشابات

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان في اليوم الثالث من دوري اندية العراق للشابات للكرة الطائرة المقامة حالياً في اربيل، بمشاركة ستة فرق هي دربندخان، قره قوش، افروديت، السليمانية ، اكاد عنكاوا وفتاة اربيل.

وأسفرت نتيجة المباراة الاولى التي جمعت فريق شابات قره قوش ودربنديخان، عن فوز شابات دربندخان بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، وكانت نتائج الاشواط 25-18 ، 25-19، 25-15.

وقاد اللقاء حكم اول اتحادي زانا حمه رؤوف وحكم ثاني اتحادي سيوان عمر وحكم مسجل الدولي هشام بكر.

وفي المباراة الثانية؛ فاز فريق اكاد عنكاوا على فريق فتاة اربيل بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في المباراة الثالثة من اليوم الثالث لبطولة شابات العراق بالكرة الطائرة وكانت نتيجة الأشواط، 25-22،25-16،25-18.

وقاد اللقاء الحكم الأول الاتحادي نداء ياسر والحكم الثاني الاتحادي زانا حمه رؤوف والحكم المسجل الاتحادي سيوان عمر.