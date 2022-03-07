فوز دجلة والحشد في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تفوق نادي دجلة الجامعة على نادي الحلة في المباراة التي جمعتهما على قاعة الشعب بنتيجة (87-70) لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

ودخل نادي دجلة الجامعة المباراة بقوة واستطاع من حصد الفترة الأولى بنتيجة (24-12) وواصل نادي دجلة الجامعة سيطرته على الفترة الثانية لينهيها بنتيجة (53-31) أما الفترة الثالثة والرابعة لم تشهد أي تغيير في نتيجة المباراة ليحسمها نادي دجلة الجامعة بنتيجة (67-53) و(87-70) ليحصد لاعب نادي دجلة الجامعة احمد فرحان لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن استطاع من تسجيل 24 نقطة و9 ريباوند و2 اسيست.

كما تغلب نادي الحشد الشعبي على ضيفه نادي غاز الشمال بنتيجة (98-97) حيث استطاع نادي الحشد من فرض سيطرته على مجريات الفترة الاولى لتنتهي بنتيجة (25-18) وواصل نادي الحشد تقدمه خلال الفترة الثانية لتنتهي بنتيجة (50-32) إلا أن الفترة الثالثة شهدت عودة نادي غاز الشمال لتنتهي الفترة الثالثة بالتعادل بنتيجة (62-62) واستمر أداء الفريقين بنسق تصاعدي لتنتهي الفترة الرابعة بالتعادل ايضاً بنتيجة (86-86) لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي الأول ليحسمه نادي الحشد لصالحه بنتيجة 98-97) ليحصد لاعب نادي الحشد لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن استطاع من تسجيل 22 نقطة و9 ريباوند و3 اسيست.