فوز جامعة السليمانية والكوفة والكرخ في دوري النساء لكرة اليد العراقي

شفق نيوز- السليمانية

جرت ثلاث مباريات لكرة اليد في قاعة جامعة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور السادس من دوري النساء العراقي للعبة.

وفي أولى المباريات حقق فريق الكوفة فوزاً مستحقاً على فريق الوافدين بنتيجة 19-6، وفي المباراة الثانية حقق فريق جامعة السليمانية فوزاً كبيراً على فريق شهربان بفارق واسع وبنتيجة 31 - 6، واخيراً فاز فريق الكرخ على فريق الدفاع الجوي بنتيجة 14-5.

وسيكون فريق جامعة التراث في حالة الانتظار في الدور السادس من منافسات دوري النساء التي تقام بمشاركة فرق، الكرخ والرافدين وجامعة السليمانية وجامعة التراث والكوفة والدفاع الجوي وشهربان.