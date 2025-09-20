فوز ثمين للشياطين الحمر على البلوز في البريميرليغ

شفق نيوز- متابعة

حقق مانشستر يونايتد، فوزاً ثميناً على ضيفه تشيلسي (2-1)، مساء السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة مثيرة شهدت طردين وأحداثًا متقلبة.

بدأ اللقاء بضغط من يونايتد، وكاد يتقدم مبكرًا، لكن الحارس روبرت سانشيز أنقذ مرماه ببراعة، وفي الدقيقة السادسة، تلقى مبويمو تمريرة في انفراد صريح، لكن سانشيز عرقله خارج منطقة الجزاء، لينال بطاقة حمراء مباشرة.

واستغل يونايتد التفوق العددي، ونجح برونو فرنانديز في افتتاح التسجيل بالدقيقة (14)، وبعدها واصل أصحاب الأرض السيطرة، قبل أن يضيف كاسيميرو الهدف الثاني برأسية في الدقيقة (37).

وتمكن البلوز من تقليص الفارق في الدقيقة (80) عبر تريفوه تشالوباه، الذي ارتقى لعرضية جيمس وأسكنها الشباك، فيما أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة (84)، عبر أندري سانتوس الذي قاد هجمة مرتدة، لكن تدخل لوك شاو أنقذ الموقف.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز التاسع مؤقتًا، بينما تجمد تشيلسي عند 8 نقاط، في المركز السادس.