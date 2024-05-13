فوز ثمين للشرطة وتعادل إيجابي لنفط ميسان في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة لكرة القدم، على ضيفه أمانة بغداد، بنتيجة 2-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة السادسة عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون رد سجله مهند علي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني سجل لوكاس سانتوس هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 90+9 من ركلة جزاء وبعد مرور دقيقتين قلص الأمانة الفارق بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 90 +13.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف يوسف سعيد حكم ساحة، وأحمد صباح مساعد أول، وأشرف عباس مساعد ثانٍ، وحامد طالب حكم رابع، وعصام فاضل حكم "فار".

وفي نفس التوقيت، تعادل فريق نفط ميسان في المباراة الثانية مع فريق الحدود بنتيجة 1-1، في مباراة احتضنها ملعب ميسان الأولمبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الحدود أولاً عن طريق علي كريم في الدقيقة 63، وجاء هدف التعديل لنفط ميسان بنيران صديقة بعد أن سجل لاعب الحدود يريمل الكسندر بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 76.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مفيد كريم حكم ساحة، وكرار عبد الكريم وعلاء عباس مساعد أول وثانٍ، وحامد علي حكم رابع، ومحمد صلاح حكم "فار".