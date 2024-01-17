فوز ثلاثي لأربيل وغاز الجنوب والصمود بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (دور الثمانية)، المرحلة الأولى، في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد.

وحقق نادي أربيل الفوز في أولى مباريات اليوم بمنافسات دوري الطائرة الممتاز على نادي مصافي الشمال بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (23-25) (25-21) (25-23) (25-16) نقطة .

وفي ثاني مباريات اليوم حقق المتصدر نادي غاز الجنوب الانتصار على نادي الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-14) (25-15) (25-18) نقطة.

وفي ثالث مباريات اليوم تألق فريق الصمود بفوزه على فريق البيشمركة بثلاثة أشواط دون رد وبواقع (25-14) (25-20) (25-18) نقطة.